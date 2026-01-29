Реклама

В Германии призвали заблокировать вступление Украины в ЕС и НАТО

Лидер немецкой оппозиции Вайдель призвала заблокировать вступление Украины в ЕС
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Власти ФРГ должны заблокировать вступление Украины в Евросоюз (ЕС) и НАТО. С таким призывом выступила сопредседатель немецкой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель на заседании бундестага, передает ТАСС.

«В германских интересах быстро завершить войну (...). Сюда относится предотвращение членства Украины в ЕС и НАТО», — заявила политик. Она также призвала прекратить финансовые трансферы из Германии в пользу Киева.

Лидер АдГ потребовала от украинских властей компенсации за «государственный терроризм» — подрыв газопроводов «Северный поток». По ее мнению, Евросоюз является частью проблемы урегулирования конфликта, а не его решения.

Ранее Вайдель заявила, что АдГ в случае победы на выборах планирует потребовать с Украины 70 миллиардов евро, которые она получила от Берлина в виде вооружений. Кроме того, политик осудила разговоры о возможном размещении немецких солдат на Украине в случае прекращения конфликта с Россией, а также выразила недоумение из-за использования в этом конфликте танков немецкого производства.

