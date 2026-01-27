В Германии намерены потребовать компенсацию от Украины за помощь ВСУ

Правая немецкая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) в случае победы на выборах планирует потребовать с Украины 70 миллиардов евро, которые она получила от Берлина в виде вооружений. Об этом заявила лидер партии Алиса Вайдель во время политического конгресса в Мюльхайме. Запись ее выступления опубликована на YouTube.

«Мы вложили в Украину более 70 миллиардов евро и поставили им оружие. Мы потребуем возврата этих миллиардов плюс компенсацию за повреждения "Северного потока"», — заявила Вайдель.

Кроме того, политик осудила разговоры о возможном размещении немецких солдат на Украине в случае прекращения конфликта с Россией, а также выразила недоумение из-за использования в этом конфликте танков немецкого производства.

«Как можно так забыть историю, в том числе позволить немецким танкам двинуться против России?» — задалась вопросом Вайдель.

Ранее генерал-лейтенант бундесвера Геральд Функе заявил, что Германии стоит готовиться к тяжелой войне с Россией с большим количеством потерь.