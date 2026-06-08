Незнакомец в полночь разрезал ножом палатку и похитил двух туристок

В США незнакомец разрезал палатку и похитил двух туристок

В американском штате Орегон задержали злоумышленника, который разрезал палатку, после чего связал и похитил двух туристок. Об этом пишет издание New York Post.

Похищение произошло 4 июля 2024 года на туристической тропе в Орегоне. Около полуночи незнакомец разрезал палатку, в которой находились две женщины. Он пообещал изнасиловать их, сообщил, что у него полная сумка ножей, и посоветовал не сопротивляться. Как женщинам удалось спастись, не уточняется.

ФБР выяснило, что нападение совершил 58-летний Джин Арнольд Макленитан из города Сейлем, в прошлом уже привлекавшийся к ответственности за нападение на женщину. Мужчину задержали и обвинили в похищении и попытке насильственных действий сексуального характера.

Суд постановил оставить Макленитана под стражей без права на выход под залог. За похищение ему грозит пожизненное заключение, за попытку сексуального насилия — до десяти лет тюрьмы. Следователи не исключают, что у него могут быть и другие жертвы.

Ранее сообщалось, что в США медведь разорвал полог палатки и набросился на женщину и трехлетнюю девочку, которые были внутри. Их спас муж женщины, которые сумел отпугнуть зверя.