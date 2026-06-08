Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
02:00, 8 июня 2026Из жизни

Незнакомец в полночь разрезал ножом палатку и похитил двух туристок

В США незнакомец разрезал палатку и похитил двух туристок
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Hrach Hovhannisyan / Shutterstock / Fotodom

В американском штате Орегон задержали злоумышленника, который разрезал палатку, после чего связал и похитил двух туристок. Об этом пишет издание New York Post.

Похищение произошло 4 июля 2024 года на туристической тропе в Орегоне. Около полуночи незнакомец разрезал палатку, в которой находились две женщины. Он пообещал изнасиловать их, сообщил, что у него полная сумка ножей, и посоветовал не сопротивляться. Как женщинам удалось спастись, не уточняется.

ФБР выяснило, что нападение совершил 58-летний Джин Арнольд Макленитан из города Сейлем, в прошлом уже привлекавшийся к ответственности за нападение на женщину. Мужчину задержали и обвинили в похищении и попытке насильственных действий сексуального характера.

Материалы по теме:
Самый страшный зверь Бегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
Самый страшный зверьБегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
12 сентября 2019
Совсем озверели Крокодилы, кабаны и обезьяны объявили войну людям. Никто не знает, как их остановить
Совсем озверелиКрокодилы, кабаны и обезьяны объявили войну людям. Никто не знает, как их остановить
29 декабря 2019

Суд постановил оставить Макленитана под стражей без права на выход под залог. За похищение ему грозит пожизненное заключение, за попытку сексуального насилия — до десяти лет тюрьмы. Следователи не исключают, что у него могут быть и другие жертвы.

Ранее сообщалось, что в США медведь разорвал полог палатки и набросился на женщину и трехлетнюю девочку, которые были внутри. Их спас муж женщины, которые сумел отпугнуть зверя.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Тегеран должен гореть!». В Израиле пригрозили Ирану возмездием за удар, но Трамп запретил отвечать

    Иран заявил о готовности предложить России роль посредника в переговорах

    Девушка высмеяла парня за досадную оплошность во внешнем виде и поплатилась за это

    В Европе рассказали о страшном разоблачении Зеленского

    Отец Маска нелицеприятно охарактеризовал поддерживающих Украину политиков из США и Европы

    Запад призвали обратить внимание на обращение Путина к военным

    В США указали Зеленскому на ошибку в обращении к Путину

    Незнакомец в полночь разрезал ножом палатку и похитил двух туристок

    Назван способ вернуть меню «Пуск» в Windows

    Трамп заявил об отсутствии выбора у Нетаньяху

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok