Мужчина спас жену и дочь от забравшегося в палатку медведя

WPVI-TV: медведь напал на женщину и ребенка в национальном парке Грейт-Смоки-Маунтинс

В США медведь напал на женщину и трехлетнюю девочку в кемпинге. Об этом сообщает WPVI-TV.

Инцидент произошел в воскресенье, 12 июня, в национальном парке Грейт-Смоки-Маунтинс на территории штата Теннеси. Представители Службы национальных парков США рассказали, что семья из трех человек приехала отдохнуть в кемпинг Elkmont. Женщина и ребенок находились в палатке, когда рядом появился медведь.

Хищник разорвал полог палатки, забрался в нее и атаковал людей. Мужчине удалось быстро отпугнуть медведя и спасти родных. Жена и дочь американца получили «поверхностные ссадины головы». 13 июня биологи поймали напавшего на семью медведя и умертвили его. По данным Службы национальных парков, это уже второй медведь, которого пришлось усыпить менее чем за месяц из-за подобного инцидента.

Специалисты считают, что медведя привлекли запахи еды из кемпинга. В частности, там находилась миска с собачьим кормом. Сотрудники парка предположили, что зверь привык кормиться продуктами, которые привозили туристы, и не боялся людей. «Медведь весил около 160 килограммов, что нехарактерно для этого времени года и указывает на то, что он, скорее всего, имел постоянный доступ к пище неприродного происхождения», — заявила начальник отдела управления ресурсами Грейт-Смоки-Маунтинс Лиза Макиннис.

Администрация закрыла несколько туристических маршрутов и кемпингов на территории парка и призвала отдыхающих соблюдать правила хранения продуктов, чтобы не привлекать медведей.

Ранее сообщалось, что житель Китая спасся от медведя, притворившись мертвым. Агрессивное животное напало на мужчину, когда он пас скот в горной местности.