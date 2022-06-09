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Мужчина притворился мертвым и спасся от напавшего на него медведя

Global Times: в Китае мужчина притворился мертвым и спасся от напавшего на него медведя

Фото: Unsplash

Житель деревни в китайской провинции Гирин пережил нападение гималайского медведя и спасся, притворившись мертвым. Об этом сообщает Global Times.

Медведь напал на мужчину, когда тот пас скот в горах. Увидев дикое животное, мужчина вскочил и попытался убежать, но зверь быстро догнал его и начал кусать его голову, руки и другие части тела.

«Он продолжал гнаться за мной. Тогда я лег на землю и перестал шевелиться. Он укусил меня еще несколько раз и ушел», — рассказал пастух.

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Увидев, что медведь скрылся, получивший травмы мужчина сел на мотоцикл и добрался до деревни. В настоящее время он проходит лечение в больнице. Врачи обнаружили у китайца перелом скулы.

Ранее сообщалось, что жительница американского штата Нью-Джерси подралась со 135-килограммовым медведем и осталась жива. Женщине после столкновения с хищником потребовалась медицинская помощь: на рану на ноге пришлось наложить швы.

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Алиса Дмитриева
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