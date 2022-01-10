Пенсионерка бросилась на медведя с кулаками и осталась жива

Жительница американского штата Нью-Джерси подралась со 135-килограммовым медведем и осталась жива. Об этом сообщает издание New York Post.

Инцидент произошел, когда 81-летняя Кэрол Нейбор выпустила на улицу собаку дочери и своего 14-летнего спаниеля Аманду. Псы тут же побежали к двум медведям, которые копались в мусорном баке неподалеку. Один из медведей предпочел ретироваться, но другой остался.

Пенсионерка бросилась на помощь собакам и принялась бить медведя кулаками. Тот повалил ее на землю и укусил за ногу. После этого он схватил Аманду и скрылся. Нейбор считает, что спаниель спас ее ценой собственной жизни. «Я осталась жива, потому что он утащил собаку, — утверждает хозяйка пса. — Если бы не это, он, наверное, избавился бы от меня».

Позднее пса нашли в лесу, но спасти его не удалось. Другая собака не пострадала. Женщине после столкновения с хищником потребовалась медицинская помощь: на рану на ноге пришлось наложить швы.

Ранее в американском штате Северная Каролина собака спасла хозяев от нападения барибала. Пес бросился на медведя и сумел отвлечь его.