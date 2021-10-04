Собака спасла хозяев от агрессивного медведя

В США собака спасла хозяев от агрессивного барибала. Об этом сообщает USA Today.

Инцидент произошел недалеко от города Ашвилл, штат Северная Каролина. Пожилая супружеская пара с собакой отправилась на пикник в местный заповедник. Туристы сидели на склоне холма, когда пес начал лаять. Через несколько секунд рядом появился молодой барибал.

Черный медведь повел себя агрессивно и сразу же попытался напасть на американцев, однако они успели спустить с поводка собаку, которая стала лаять и прыгать на хищника. Пара начала отступать к машине, пока медведь пытался бить их лапами, но пес отвлекал его, защищая хозяев. В итоге супругам удалось добраться до автомобиля и запереться там вместе с отважным питомцем.

Позже пострадавших доставили в больницу с ушибами и рваными ранами. Собака осталась невредима. В данный момент ведется поиск агрессивного животного. Пол медведя пока определить не удалось, однако по описанию возможно, что это был молодой самец весом около 90 килограммов.

Когда агрессивного хищника найдут, он, скорее всего, будет убит. Также сообщается, что медведи барибалы довольно трусливы и редко нападают на людей, однако если это случается однажды, то животное будет повторять попытки атаковать людей.

Барибал, или черный медведь, — наиболее распространенный в Северной Америке вид медведей. Взрослый самец достигает длины до двух метров и весит до 360 килограммов. Представители этого вида очень редко нападают на людей. В Северной Америке нападения черных медведей заканчиваются гибелью человека не чаще раза в год.

Ранее сообщалось, что медведь барибал растерзал женщину в канадской провинции Альберта. Ее коллеги видели, как хищник набросился на жертву.