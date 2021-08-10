Медведь растерзал 26-летнюю женщину на глазах у ее коллег

В Канаде черный медведь барибал растерзал сотрудницу вертолетной компании на глазах у ее коллег. Об этом сообщает Insider.

Животное набросилось на 26-летнюю женщину недалеко от деревни Суон-Хиллс, провинция Альберта. Коллегам пострадавшей удалось прогнать зверя, погрузить ее в вертолет и доставить в местный аэропорт. При этом врачи скорой помощи, находившиеся в авиагавани, смогли лишь констатировать ее смерть.

На данный момент офицеры Службы охраны рыбных ресурсов и диких животных провинции Альберта проводят расследование произошедшего. По их информации, в районе нападения были замечены три барибала, однако пока неясно, имеет ли один из них отношение к происшествию. Сотрудники службы надеются, что в поисках им поможет анализ ДНК материалов, взятых с одежды погибшей.

За последние месяцы в Канаде выросло количество нападений медведей на человека, в том числе и со смертельным исходом. В мае барибал убил преподавателя Университета Калгари, совершавшего утреннюю пробежку, а через несколько дней медведица с медвежатами растерзали женщину в том же районе, пишет издание.

Специалисты связывают рост количества инцидентов с тем, что из-за пандемии COVID-19 больше людей стали выбираться из городов на природу. Кроме того, количество медведей в провинции Альберта увеличилось вдвое за последние 15 лет.

Барибал, или черный медведь, — наиболее распространенный в Северной Америке вид медведей. Взрослый самец достигает длины до двух метров и весит до 360 килограммов. Представители этого вида очень редко нападают на людей. В Северной Америке нападения черных медведей заканчиваются гибелью человека не чаще раза в год.

Ранее сообщалось, что в американском штате Аляска спасли мужчину, который неделю пытался спастись от медведя гризли. Пострадавшего случайно обнаружили сотрудники береговой охраны, чей вертолет изменил курс из-за облачности.