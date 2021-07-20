Туристы обнаружили медведя в машине после пьяной ночи и прогнали его

В США недалеко от городка Гатлингург, штат Теннесси, туристы обнаружили в своей машине молодого медведя и прогнали его. Об этом сообщает LADbible.

В середине июля компания туристов сняла хижину в лесу на вершине горы на границе национального парка Грейт-Смоки-Маунтинс. Молодые люди выпивали и веселились до поздней ночи, а около четырех часов утра пьяные разбрелись по своим комнатам.

В семь часов утра раздались автомобильные гудки. Это была не сигнализация, а просто беспорядочные звуки клаксона. Я был со страшного похмелья и подумал: «Господи, кто-нибудь уймите этого человека! Сейчас же семь утра!» Джозеф Дил автор видео

По словам одного из туристов, он услышал сигналы со второго этажа хижины и сразу же побежал вниз. Только тогда он осознал, что находится на природе, и вокруг не должно быть посторонних. «Когда мы вышли из дома, то увидели, что машина ходит ходуном», — рассказал Дил.

Оказалось, что в автомобиль забрался молодой медведь — дверца за животным захлопнулась, и за время своего заточения он успел полностью разгромить салон машины. Дил признался, что не запирал авто на ночь, потому что не думал, что кто-то попытается залезть в него в лесу.

В итоге Дил с приятелями открыли медведю дверцу и начал кричать на него. Незваный гость вылез из автомобиля и убежал в лес.

Ранее сообщалось, что медведь гризли в американском штате Айдахо набросился на 41-летнего туриста из штата Мериленд, когда он совершал утреннюю пробежку.

