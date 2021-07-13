Самый опасный медведь в мире победил тигра и попал на видео

В Индии медведю-губачу, считающемуся самым опасным видом в мире, удалось выйти победителем из противостояния с тигром. Видео, снятое очевидцем, опубликовала в Twitter офицер Индийской лесной службы Судха Рамен (Sudha Ramen).

На записи виден тигр, который стоит на пригорке и смотрит в направлении густых зарослей. Неожиданно из кустов выбегает небольшой губач, поднимается на задние лапы и бросается за ним. Хотя тигр крупнее, он поворачивается и убегает.

«Губач отпугивает тигра — не такое уж редкое явление в лесах!» — написала Рамен в подписи к видео. Она пояснила, что большинство медведей при встрече с хищниками пытаются отпугнуть их, вставая на задние лапы. Таким образом они кажутся крупнее. «Этот трюк сработал с этим медведем», — подчеркнула Рамен.

Медведи-губачи водятся в Индии, Пакистане, Шри-Ланке, Бангладеше, Непале и Бутане. Высота в холке составляет до 90 сантиметров. Питаются преимущественно муравьями и термитами. Несмотря на скромные размеры, считаются одними из самых опасных медведей в мире. За последние 20 лет в результате нападения губачей погибли сотни жителей Индии, тысячи получили ранения.

Ранее сообщалось, что медведь-губач, погнался за велосипедистом в индийском округе Нилгири, штат Тамилнад. На опубликованном ролике можно увидеть, как велосипедист преодолевает повороты до тех пор, пока не замечает впереди семейство из трех медведей, один из которых бросился к нему.