Битва самого смертоносного медведя в мире с бенгальским тигром попала на видео

dailymail.co.uk

В тигровом заповеднике Тадоба Андхари, Индия, фотограф Арпит Парех, снимающий дикую природу, запечатлел схватку бенгальского тигра с медведем-губачом, который считается самым смертоносным медведем в мире. Видео их противостояния опубликовало издание Daily Mail.

Парех проезжал по заповеднику и увидел спящего возле озера тигра. Он решил сделать несколько кадров и остановился. Однако через несколько минут хищник убежал в кусты, откуда раздались визг и рычание. Вскоре фотограф увидел, что 300-килограммовый тигр пытается побороть медведя.

Тигр повалил противника на спину, вцепился в него зубами и удерживал лапами. Медведь отчаянно сопротивлялся, но не мог выбраться из мощной хватки. «Тигру удалось прокусить медведя; мы думали, что медведь умрет, но вскоре тигр устал и отпустил его», — рассказал фотограф.

Затем Парех снял, как 136-килограммовый губач медленно уходит за дерево от преследующего его тигра. Неожиданно медведь переходит на бег, разворачивается и с криком бросается на тигра. «Губач догнал тигра и укусил его за ногу, — отметил фотограф. — После изнурительной борьбы два атлета решили успокоиться и разошлись по разные стороны».

По словам Пареха, напряженное противостояние хищников длилось полчаса. Действие происходило всего в километре от его машины.

Медведи-губачи водятся в Индии, Пакистане, Шри-Ланке, Бангладеше, Непале и Бутане. Высота губача в холке составляет до 90 сантиметров. Питаются они преимущественно муравьями и термитами. Несмотря на относительно скромные размеры, считаются одними из самых опасных медведей в мире. За последние 20 лет в результате нападений губачей погибли сотни жителей Индии, тысячи получили ранения.