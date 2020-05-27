Толпа жестоко расправилась с самым опасным медведем в мире

В индийском штате Телингана толпа убила медведя-губача, который ранил двух человек. Об этом сообщает издание The Times of India.

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Инцидент произошел, когда губач забрел в деревню. Большинство людей заметили его появление и спрятались в безопасных местах. Медведь напал на мужчин, которые остались на улице. Лесное ведомство отправило на место происшествия звероловов, однако местные жители не дождались их прибытия и сами расправились с животным. После жестокого избиения камнями и палками губач погиб. Двоих пострадавших доставили в больницу.

Медведи-губачи водятся в Индии, Пакистане, Шри-Ланке, Бангладеше, Непале и Бутане. Высота в холке составляет до 90 сантиметров. Питаются преимущественно муравьями и термитами. Несмотря на скромные размеры, считаются одними из самых опасных медведей в мире. За последние 20 лет в результате нападений губачей погибли сотни жителей Индии, тысячи получили ранения.

В 2018 году сообщалось, что медведь-губач забрел в индийский город Бхопал, штат Мадхья-Прадеш, и ранил около 10 человек. Лесное ведомство снарядило на его поиски 40 человек на шести автомобилях с необходимым для отлова животного снаряжением, однако зверю удалось сбежать.

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