Дикий медведь ворвался в город и покалечил около десяти человек

Медведь-губач забрел в индийский город Бхопал, штат Мадхья-Прадеш, и ранил около десяти человек. Об этом сообщает издание The Times of India.

Около семи утра в воскресенье, 25 февраля, животное перелезло через стену, которая окружает кампус Индийского института почвоведения. Охранник заметил медведя и позвал других сотрудников.

«Мы вчетвером поспешили на место с палками, чтобы прогнать его. Когда зверь напал, остался только я да начальник охраны Анураг. Двое других удрали. Медведь ударил меня по шее и схватил зубами за руку. Там бы я и погиб, если бы Анураг не осыпал его ударами», — рассказал водитель директора института Сухрам Сен.

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Животное побежало дальше, атакуя попадающихся по дороге людей. «Мы идем и видим, что навстречу бегут две собаки. Мы не обратили внимания, но тут видим, что на нас мчится огромный медведь. Мы побежали от него, но он схватил меня за руку. Я упала, и зверь прыгнул мне на спину. Тогда мой сын Арпит стал швырять в него камни, не щадя себя, и прогнал мохнатое чудовище», — вспоминает Сугвати Ядав, которая шла на работу с 10-летним сыном.

Медведь напал на 60-летнюю Пьяре Лал Кушваха и ее супруга, когда они работали на ферме. «Он набросился на мужа сзади и схватил его за голову. Я поняла, что он его не отпустит, схватила палку и попыталась побить зверя. Тогда он кинулся на меня, но я побежала в дом и заперлась изнутри», — утверждает она. Мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии.

«Я возвращалась домой со старшим сыном, когда медведь прыгнул на меня и стащил с дороги, — говорит 62-летняя Чампа Джайн. — Он ударил меня когтями по животу и запястью. Мне повезло, что кто-то оказался поблизости и прогнал медведя палками».

Одной из пострадавших оказалась семилетняя Критика Раджпут. «Я услышала, что кто-то кричит про медведя, вышла поглядеть на него, и тут он вдруг напал на меня сзади, — говорит она. — Потом пришел папа и ударил медведя палкой, а тетя втянула меня обратно в дом и закрыла дверь. Но медведь колотил в дверь даже после этого».

По информации издания The Hindu, лесное ведомство снарядило на поиски медведя 40 человек на шести автомобилях с необходимым для отлова животного снаряжением, однако зверю удалось сбежать.

Медведи-губачи водятся в Индии, Пакистане, Шри-Ланке, Бангладеше, Непале и Бутане. Высота в холке составляет до 90 сантиметров. Питаются преимущественно муравьями и термитами.

В декабре сообщалось, что жителям индийской деревни Масулхапа, расположенной на границе штатов Мадхья-Прадеш и Махараштра, пришлось спасаться от тигра на крыше. Хищник появился, когда в деревне праздновали свадьбу.

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