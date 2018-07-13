Последний в мире непальский танцующий медведь обрел дом

Последнему из известных непальских танцующих медведей нашли дом. Об этом сообщил информационный портал Asia Pacific Daily.

Самец медведя-губача по кличке Рангила (Rangila) прибыл в приют для медведей Wildlife SOS Bear в индийском городе Агра. «Мы заботимся о нем и кормим его. Он любит мед. После карантина мы начнем процесс его социализации», — рассказал работник приюта Картик Сатьянараян (Kartick Satyanarayan).

«Огромное утешение, что Рангила теперь будет жить достойно, вдали от насилия и окруженный заботой», — заявил Нил де Круз (Neil D’Cruze) из зоозащитной организации World Animal Protection.

В марте сообщалось о смерти напарницы 19-летнего Рангилы — 17-летней самки Шридеви (Sridevi).

Зоозащитники забрали животных у уличных артистов и передали властям страны, которые должны были сразу отправить их в приют. Но вместо этого их оставили в зоопарке города Катманду. Там зверям приходилось жить в тесных клетках.

В Непале ввели запрет на танцующих медведей в 1973 году, однако на юге страны они все еще встречаются. Медведей с детства тренировали плясать на задних лапах, их морды пронзали раскаленными штырями и управляли движениями животных с помощью цепей или веревок.

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