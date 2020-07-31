Медведь-ленивец напал на грибника

Житель индийского штата Джаркханд получил травмы в результате нападения губача в лесу в тигровом заповеднике Паламу. Об этом сообщает издание Times of India.

45-летний представитель народа бихорцы Банаа Асур (Banaa Asur) отправился в лес за грибами. Мужчина случайно подошел слишком близко к месту обитания губача — медведя, которого из-за своеобразного внешнего вида называют медведем-ленивцем.

Животное напало на грибника и поранило ему лицо. Коллеги Асура услышали крики о помощи и спасли его.

Асура доставили в больницу, где он восстанавливается от полученных травм. Заместитель директора южного подразделения заповедника Паламу Мукеш Кумар (Mukesh Kumar) сказал, что пострадавшему выплатили пять тысяч рупий (4,9 тысячи рублей) наличными в качестве компенсации на лечение.

Медведи-губачи водятся в Индии, Пакистане, Шри-Ланке, Бангладеше, Непале и Бутане. Высота в холке составляет до 90 сантиметров. Питаются преимущественно муравьями и термитами. Несмотря на скромные размеры, считаются одними из самых опасных медведей в мире. За последние 20 лет в результате нападений губачей погибли сотни жителей Индии, тысячи получили ранения.

Ранее сообщалось, что в индийском штате Телингана толпа убила медведя-губача, который ранил двух человек. Инцидент произошел, когда губач забрел в деревню.