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04:55, 7 июля 2026Россия

Белгород подвергся повторной атаке

Шуваев: ВСУ повторно атаковали Белгород, загорелся инфраструктурный объект
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Вооруженные силы Украины (ВСУ) второй раз за ночь атаковали Белгород и Белгородский округ. По предварительной информации, никто не пострадал, заявил в Telegram-канале врио губернатора региона Александр Шуваев.

При этом в Белгороде произошло возгорание на инфраструктурном объекте, там работает бригада пожарных.

Также врио губернатора Белгородской области поделился подробностями первой украинской атаки на регион. «По уточненным данным, в селе Беловское Белгородского округа в результате первого ракетного удара, к сожалению, погиб мирный житель. Выражаю искренние соболезнования семье погибшего», — написал Шуваев.

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