Белгород подвергся повторной атаке

Шуваев: ВСУ повторно атаковали Белгород, загорелся инфраструктурный объект

Вооруженные силы Украины (ВСУ) второй раз за ночь атаковали Белгород и Белгородский округ. По предварительной информации, никто не пострадал, заявил в Telegram-канале врио губернатора региона Александр Шуваев.

При этом в Белгороде произошло возгорание на инфраструктурном объекте, там работает бригада пожарных.

Также врио губернатора Белгородской области поделился подробностями первой украинской атаки на регион. «По уточненным данным, в селе Беловское Белгородского округа в результате первого ракетного удара, к сожалению, погиб мирный житель. Выражаю искренние соболезнования семье погибшего», — написал Шуваев.