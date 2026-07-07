Россиян предупредили о рисках при получении недвижимости в наследство

Юрист Карпов: Вместе с недвижимостью в наследство к собственнику могут перейти долги

Большинство людей воспринимает недвижимость в наследство как актив, но забывают, что вместе с правами к наследнику могут перейти и серьезные риски, сообщил генеральный директор правового бюро «Стратегия» Геннадий Карпов. Он перечислил их в беседе с «Лентой.ру».

Первое, что часто недооценивают наследники — это долги наследодателя, рассказал юрист. Так, если у умершего были кредиты, судебные споры или иные финансовые обязательства, кредиторы могут предъявить свои требования к наследникам. Поэтому важно понимать, отметил эксперт, что вместе с квартирой, домом или земельным участком можно получить и обязанность рассчитываться по долгам в пределах стоимости принятого наследства.

«Вторая распространенная проблема — появление других претендентов на имущество. Иногда наследники уверены, что являются единственными родственниками, однако спустя время могут обнаружиться другие наследники, в том числе имеющие право на обязательную долю. Кроме того, нередки споры об оспаривании завещания, когда одна из сторон пытается доказать, что наследодатель не осознавал значение своих действий в момент его составления», — предостерег Карпов.

Отдельного внимания, указал собеседник «Ленты.ру», требуют объекты со специальным правовым статусом, которые переходят по наследству. Например, земельные участки сельскохозяйственного назначения необходимо использовать по целевому назначению. Если этого не делать, собственник может столкнуться со штрафами и даже риском изъятия земли.

Аналогичная ситуация возникает с объектами культурного наследия, обозначил юрист. Многие воспринимают такое имущество как престижный актив, однако вместе с ним собственник получает обязанности по содержанию, сохранению и соблюдению требований охранного законодательства, уточнил он. Нарушение этих требований может повлечь существенные расходы и ответственность.

Также важно помнить, что к наследнику переходят не только права на имущество, но и участие в уже существующих судебных процессах. Если на момент смерти собственника шел спор о недвижимости, наследник становится его правопреемником и продолжает участвовать в разбирательстве Геннадий Карпов юрист

«Поэтому перед принятием наследства стоит расспросить нотариуса о наследстве, а также максимально подробно изучить правовую историю объекта самостоятельно: проверить наличие долгов, арестов, залогов, судебных споров, ограничений и обременений. Закон предоставляет наследникам шесть месяцев для принятия решения о вступлении в наследство, и этим временем стоит воспользоваться для полноценной юридической проверки», — заключил эксперт.

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