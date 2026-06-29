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18:38, 29 июня 2026Экономика

Названо условие для снижения цен на жилье в России

Риелтор Маслевский: Цены на жилье спадут, если ключевая ставка поднимется до 21-25 %
Виктория Клабукова

Фото: Владимир Новиков, пресс-служба мэра и правительства Москвы / АГН «Москва»

Цены на жилье в России опустятся только в случае дальнейшего ухудшения ситуации с ипотекой и росте ключевой ставки до 21–25 процентов годовых. При каких условиях квартиры в стране подешевеют, «Газете.Ru» разъяснил эксперт по недвижимости, риелтор Роман Маслевский.

Сама по себе дорогая ипотека, по мнению агента, не способствует резкому снижению цен: прежде всего сокращается число продаж, но собственники не торопятся сбавлять цены в ожидании покупателей. Однако даже при сценарии с подъемом ипотечных ставок до 30 процентов годовых речь идет не более чем о коррекции цен в пределах 5-10 процентов, считает Маслевский.

На этом фоне отдельные продавцы могут делать скидки, при этом размер дисконта диктуется конкретными обстоятельствами сделки. Охотнее всего скидки предлагают те собственники, кому нужно быстро избавиться от квартиры ради переезда, покупки другого жилья или раздела имущества.

Тех, кто ждет более заметного спада цен, риелтор предупреждает: покупатель может выиграть на скидке, но потерять на стоимости квартиры. Если ипотека вновь начнет дешеветь и спрос активизируется, цены могут вновь пойти вверх, заключил Маслевский.

Ранее в России спрогнозировали снижение цен на новостройки. Первичная недвижимость потеряет в стоимости, если условия семейной ипотеки станут менее выгодными.

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