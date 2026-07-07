Японский премьер сменила седан на новую роскошную машину

Премьер Японии Такаити сменила люксовый седан Toyota Century на роскошный внедорожник

Несколько дней назад в Токио заметили новый автомобиль японского премьера. Журналисты выяснили, что глава правительства Японии Санаэ Такаити отказалась от седана Century в пользу внедорожника с той же эмблемой феникса, продолжив сложившуюся традицию. Машину премьер-министра сопровождала небольшая группа седанов Lexus LS прошлого поколения, отвечавших за безопасность, пишет Carscoops.

Служебный транспорт многих глав государств традиционно поддерживает национальный автопром. В этом смысле Япония находится в выигрышном положении: суббренд Toyota Century создает машины, будто специально предназначенные для этой цели.

Роскошный внедорожник главы кабинета министров полностью окрашен в черный цвет. За темной решеткой радиатора установлены синие опознавательные фонари и проблесковые маячки, спереди появилось дополнительное зеркало. Автомобиль Toyota Century оснащен многоспицевыми легкосплавными колесами с высокопрофильными шинами. Эксперты издания предположили, что стекла и кузовные панели бронированные.

Ссылаясь на правительственные документы, японские СМИ сообщили: прежний автомобиль исчерпал нормативный ресурс пробега и требовал замены. Новый внедорожник занял место седана Century третьего поколения, который начал работать в апреле 2020 года, еще при премьере Синдзо Абэ.

Главный секретарь кабинета министров Минору Кихара пояснил, что машины обновляют с учетом их технического состояния и других обстоятельств. Однако называть точную цену закупки и характеристики нового внедорожника он не стал, сославшись на интересы государственной безопасности. Для сравнения: гражданская пассажирская версия на японском рынке сейчас предлагается по цене от 27 миллионов иен (чуть более 13 миллионов рублей).

Наиболее вероятная причина смены седана — более комфортные посадка и высадка, увеличенный запас пространства над головой и электрифицированная силовая установка.

Новый Century построен на платформе Toyota New Global Architecture K. Он приводится в движение гибридной системой с возможностью зарядки от внешней сети на базе 3,5-литрового двигателя V6. Совокупная отдача достигает 400 лошадиных сил (299 киловатт). Тяга передается на все четыре колеса через электронный бесступенчатый вариатор (e-CVT) и электрическую систему полного привода Toyota E-Four.

Ранее премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что не намерен пользоваться дорогим представительским автомобилем. В качестве служебной машины он оставил синюю Skoda Superb, на которой передвигался по стране во время предвыборной кампании.