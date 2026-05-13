Новый премьер Венгрии удивил выбором служебной машины

ТАСС: Премьер Венгрии Мадьяр выбрал служебной машиной скромную Skoda Superb

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что не намерен пользоваться дорогим представительским автомобилем. В качестве служебной машины он оставит синюю Skoda Superb, на которой передвигался по стране во время предвыборной кампании, пишет ТАСС.

«В качестве официального автомобиля премьер-министра я буду использовать Skoda Superb, который стал известен людям по всей стране во время моего предвыборного тура. Я также не буду переезжать в официальную правительственную резиденцию», — сообщил Мадьяр в своем аккаунте в популярной соцсети и опубликовал фотографию машины.

Новый кабинет министров Венгрии с первых дней работы старается подчеркивать скромность, объясняя это чрезмерной любовью к роскоши прежних представителей власти, что подразумевает в том числе и обстановку в министерствах.

