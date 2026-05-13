Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
ВсеТест-драйвНовинкиРемонтНа дорогахТехнологииАвторынокЗаконы
13:49, 13 мая 2026Авто

Новый премьер Венгрии удивил выбором служебной машины

ТАСС: Премьер Венгрии Мадьяр выбрал служебной машиной скромную Skoda Superb
Марина Аверкина

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что не намерен пользоваться дорогим представительским автомобилем. В качестве служебной машины он оставит синюю Skoda Superb, на которой передвигался по стране во время предвыборной кампании, пишет ТАСС.

«В качестве официального автомобиля премьер-министра я буду использовать Skoda Superb, который стал известен людям по всей стране во время моего предвыборного тура. Я также не буду переезжать в официальную правительственную резиденцию», — сообщил Мадьяр в своем аккаунте в популярной соцсети и опубликовал фотографию машины.

Новый кабинет министров Венгрии с первых дней работы старается подчеркивать скромность, объясняя это чрезмерной любовью к роскоши прежних представителей власти, что подразумевает в том числе и обстановку в министерствах.

Ранее эксперт Олег Мосеев заявил, что автомобиль Senat 900 может стать в России эталонным для многих чиновников. По его словам, в настоящее время среди госслужащих стоит вопрос выбора новой служебной машины. Седан имеет трехлитровый бензиновый двигатель V6 мощностью 326 лошадиных сил и крутящим моментом 450 Ньютон-метров, полный привод и адаптивную пневматическую подвеску.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле назвали условие для открытия полноформатных мирных переговоров с Украиной

    Стало известно о новом назначении в кавказском регионе России после увольнения главы

    Новый седан петербургской сборки назвали «эталоном для чиновников»

    В Казахстане отказались от захоронения иностранных радиоактивных отходов

    Курс доллара упал ниже 73 рублей

    В российском регионе дачникам пришлось откапывать дома

    Один перевозчик урезал международные авиарейсы из-за подорожания авиатоплива

    На Украине обрушились с критикой на Зеленского после его слов о российских дронах

    Порнозвезда обратилась к Сафонову перед финалом Лиги чемпионов

    Ермак рассказал о своих недостатках в суде

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok