Назван эталонный для российских чиновников автомобиль

Эксперт Мосеев: Новый Senat 900 может появиться в служебном парке госслужащих

Эксперт Олег Мосеев в беседе с «Российской газетой» заявил, что автомобиль Senat 900 может стать в России эталонным для многих чиновников.

По его словам, в настоящее время среди госслужащих стоит вопрос выбора новой служебной машины. «У этой целевой аудитории раньше появилась надежда на аналог Geely Preface, который будет производиться под брендом Volga, но Senat 900 больше укладывается в их желания», — говорит Мосеев.

Он не исключил, что старт проекта Senat подтолкнет развитие линейки Volga. Но может быть и так, что Volga в обозримой перспективе сохранит три модели. «Volga C50 в таком случае закроет средний уровень чиновников, которые прежде ездили на Toyota Camry, оставив нишу более крупных седанов за Senat», — предположил эксперт.

Производство седана Volga C50 стартовало в конце марта 2026 года в Нижнем Новгороде на предприятии, прежде принадлежавшем Volkswagen и Skoda. Один из первых товарных образцов уже прошел регистрацию в России в апреле 2026 года, а официальные продажи через дилерскую сеть запланированы на лето текущего года.

Senat 900 уже завершил необходимую сертификацию, получил Одобрение типа транспортного средства и сейчас готовится встать на конвейер бывшего завода Toyota в Санкт-Петербурге.

Впервые Senat 900 официально покажут 4 июня 2026 года на Петербургском международном экономическом форуме. Седан имеет трехлитровый бензиновый двигатель V6 мощностью 326 лошадиных сил и крутящим моментом 450 Ньютон-метров, полный привод и адаптивную пневматическую подвеску.

