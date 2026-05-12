15:09, 12 мая 2026

Названа сумма вознаграждений россиянам за жалобы на пьяных водителей

Марина Аверкина

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

Сумма вознаграждений, перечисленных россиянам за жалобы на пьяных водителей, превысила 2,3 миллиона рублей. Такие данные приводит «Коммерсантъ». В настоящее время механизм денежного поощрения работает в 16 регионах России. Суммы выплат ежегодно индексируются, и местами они составляют 20 тысяч рублей за одно обращение с подтвержденным фактом.

Статистика указывает на разную реакцию граждан в отношении данной меры поощрения бдительности. Не все проявляют желание информировать полицию о нарушителях. Некоторые осознанно отказываются приходить за положенным вознаграждением за сигнал о правонарушении, объясняя свой поступок прямой обязанностью сознательных членов общества.

Ямало-Ненецкий автономный округ стал первым в России, запустившим систему в 2020 году. За шесть лет 134 человека получили более 500 тысяч рублей. В 2026 году регион поднял плату за сигнал с одной до пяти тысяч рублей.

В Вологодской области программа действует с 2023 года. Там платят и за пьяное вождение, и за выезд на полосу встречного движения. Изначально сумма составляла три тысячи рублей, но к настоящему моменту выросла до 15. Всего к началу мая 2026 года местные жители направили 167 сигналов, из которых подтвердились и были оплачены 93. Общий объем перечисленных средств достиг 1,22 миллиона рублей.

Бурятия запустила выплаты в октябре 2025 года — по пять тысяч, которые получили 25 человек. В 2026-м вознаграждение удвоили до 10 тысяч, и всего за несколько месяцев поступило уже 56 обращений. Суммарно в регионе выплатили 685 тысяч рублей. В региональном Минтрансе подчеркнули рост популярности этой меры, но отметили, что часть заявителей не оформляет поощрение.

Рекордный размер премии установлен в Магаданской области — 20 тысяч рублей. Здесь оплату за сигналы ввели в октябре 2024 года. Тогда вознаграждение составляло пять тысяч. Из 141 поступившей жалобы ведомство выплатило средства только по 29 фактам на общую сумму 255 тысяч рублей.

В других регионах цифры скромнее, но тенденция к росту выплат сохраняется. В Пермском крае тариф держится на уровне пяти тысяч рублей (ожидается увеличение выплаты). В Амурской области выплаты подняли с пяти до 20 тысяч рублей, и деньги перечислили уже по 99 случаям. Тамбовская область законодательно закрепила премирование в феврале 2026 года, но не определила конкретный размер вознаграждения, поэтому механизм пока не заработал.

Фигурируют данные о таких программах в Брянской, Мурманской, Оренбургской, Нижегородской и еще нескольких областях. На этом фоне эксперты Общественного совета Министерства транспорта России выступили с инициативой масштабировать практику на всю страну, предложив в качестве единого портала для подачи жалоб на нетрезвых водителей «Госуслуги».

Ранее россиян предупредили о набирающей популярность мошеннической схеме с машинами, в основе которой — покупка и «распаковка» боксов со случайным содержимым. Такой контент можно часто увидеть у блогеров, но теперь это еще и опасная ловушка аферистов.

