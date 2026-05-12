Названа сумма вознаграждений россиянам за жалобы на пьяных водителей

Вознаграждения россиянам за жалобы на нетрезвых водителей превысили 2,3 млн руб.

Сумма вознаграждений, перечисленных россиянам за жалобы на пьяных водителей, превысила 2,3 миллиона рублей. Такие данные приводит «Коммерсантъ». В настоящее время механизм денежного поощрения работает в 16 регионах России. Суммы выплат ежегодно индексируются, и местами они составляют 20 тысяч рублей за одно обращение с подтвержденным фактом.

Статистика указывает на разную реакцию граждан в отношении данной меры поощрения бдительности. Не все проявляют желание информировать полицию о нарушителях. Некоторые осознанно отказываются приходить за положенным вознаграждением за сигнал о правонарушении, объясняя свой поступок прямой обязанностью сознательных членов общества.

Ямало-Ненецкий автономный округ стал первым в России, запустившим систему в 2020 году. За шесть лет 134 человека получили более 500 тысяч рублей. В 2026 году регион поднял плату за сигнал с одной до пяти тысяч рублей.

В Вологодской области программа действует с 2023 года. Там платят и за пьяное вождение, и за выезд на полосу встречного движения. Изначально сумма составляла три тысячи рублей, но к настоящему моменту выросла до 15. Всего к началу мая 2026 года местные жители направили 167 сигналов, из которых подтвердились и были оплачены 93. Общий объем перечисленных средств достиг 1,22 миллиона рублей.

Бурятия запустила выплаты в октябре 2025 года — по пять тысяч, которые получили 25 человек. В 2026-м вознаграждение удвоили до 10 тысяч, и всего за несколько месяцев поступило уже 56 обращений. Суммарно в регионе выплатили 685 тысяч рублей. В региональном Минтрансе подчеркнули рост популярности этой меры, но отметили, что часть заявителей не оформляет поощрение.

Рекордный размер премии установлен в Магаданской области — 20 тысяч рублей. Здесь оплату за сигналы ввели в октябре 2024 года. Тогда вознаграждение составляло пять тысяч. Из 141 поступившей жалобы ведомство выплатило средства только по 29 фактам на общую сумму 255 тысяч рублей.

В других регионах цифры скромнее, но тенденция к росту выплат сохраняется. В Пермском крае тариф держится на уровне пяти тысяч рублей (ожидается увеличение выплаты). В Амурской области выплаты подняли с пяти до 20 тысяч рублей, и деньги перечислили уже по 99 случаям. Тамбовская область законодательно закрепила премирование в феврале 2026 года, но не определила конкретный размер вознаграждения, поэтому механизм пока не заработал.

Фигурируют данные о таких программах в Брянской, Мурманской, Оренбургской, Нижегородской и еще нескольких областях. На этом фоне эксперты Общественного совета Министерства транспорта России выступили с инициативой масштабировать практику на всю страну, предложив в качестве единого портала для подачи жалоб на нетрезвых водителей «Госуслуги».

