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05:01, 7 июля 2026Забота о себе

Скучающий по оргиям мужчина столкнулся с трудным выбором

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: FOTO Eak / Shutterstock / Fotodom

Эксперт по отношениям Лаура Коллинз дала совет мужчине, которому пришлось на время отказаться от оргий с женой и друзьями. Его вопрос и ответ специалистки опубликовало издание Metro.

Написавший эксперту мужчина утверждает, что у них с женой были прекрасные отношения и полная приключений интимная жизнь. Они регулярно устраивали оргии с друзьями и были счастливы. Но все изменилось, когда умерла мать супруги: отец его жены, переживающий утрату, стал часто оставаться у автора с ночевкой. «Если у нас гостит ее отец, она не соглашается даже на самый обычный секс, потому что у нас тонкие стены», — пожаловался мужчина.

По его словам, он скучает по прежней сексуальной активности и думает о том, чтобы сблизиться с коллегой, которая явно на него засматривается. Однако пока мужчина сомневается в правильности такого шага. В письме он также попросил Коллинз помочь сделать ему трудный выбор.

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Специалистка в ответ подчеркнула, что роман на стороне не решит проблему и, скорее всего, создаст новую. Она призвала мужчину разобраться в ситуации дома и в первую очередь проявить сочувствие к отцу своей жены. Эксперт указала, что утрата может переживаться не один месяц, часто человеку необходима поддержка близких людей, а иногда и психологов. Коллинз посоветовала поговорить с отцом жены и предложить ему специализированную помощь.

Помимо этого, она порекомендовала поговорить с женой: возможно, ей вообще не нравился групповой секс и она использует визиты отца, чтобы отказаться от него. Если же это не так, то сложный период нужно просто переждать. Возможно, супругам стоит вместе придумать, как помочь отцу вернуться к нормальной жизни, заключила Коллинз.

Ранее мужчина рассказал, что после переезда к девушке был неприятно поражен ее бытовыми привычками. По его словам, у пары начались конфликты из-за разбросанных по дому ногтей, волос и контактных линз.

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