Самый опасный медведь в мире ранил пять человек и сбежал

Медведь-губач за считаные часы ранил не менее пяти человек в окрестностях индийского города Бангалор, штат Карнатака. Об этом сообщает издание Hindu.

Нападения начались около трех часов ночи во вторник, 30 марта, и продолжались до утра. Зверь, относящийся к одному из самых опасных видов медведей, атаковал людей, которые вышли на улицу по нужде или работали на фермах. Двое пострадавших получили серьезные ранения и были госпитализированы.

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«Мы получили информацию о перемещении животного, когда его заметили возле Чандапуры, — рассказал представитель лесного ведомства. — Наши сотрудники бросились на место происшествия и обнаружили медведя в районе Шеттахали. Он попытался напасть на них, но они смогли сбежать. После этого нам не удавалось его найти, но поиски продолжаются».

Медведи-губачи водятся в Индии, Пакистане, Шри-Ланке, Бангладеше, Непале и Бутане. Высота в холке составляет до 90 сантиметров. Питаются преимущественно муравьями и термитами. Несмотря на скромные размеры, считаются одними из самых опасных медведей в мире. За последние 20 лет в результате нападения губачей погибли сотни жителей Индии, тысячи получили ранения.

В 2018 году сообщалось, что медведь-губач забрел в индийский город Бхопал, штат Мадхья-Прадеш, и ранил около 10 человек. Лесное ведомство снарядило на его поиски 40 человек на шести автомобилях с необходимым для отлова животного снаряжением, однако зверю удалось сбежать.