Медведь забрался в дом и напал на вооруженного жильца

В американском городе Мейерс, штат Калифорния, черный медведь забрался в дом и напал на жильца. Об этом сообщает ABC News.

Мужчина оказался вооружен и выстрелил в хищника, но не убил, а лишь ранил его. Истекая кровью, медведь убежал в лес.

После нападения мужчина позвонил в офис шерифа и рассказал о случившемся. Помощники шерифа прибыли на место происшествия, но не смогли отыскать животное.

На следующее утро раненого медведя нашли сотрудники департамента рыбных ресурсов и дикой природы штата Калифорния. После этого его усыпили.

Барибал, или черный медведь, — наиболее распространенный в Северной Америке вид медведей. Взрослый самец достигает длины 1,4-2 метра и весит до 360 килограммов. Представители этого вида очень редко нападают на людей. В Северной Америке нападения черных медведей заканчиваются гибелью человека не чаще раза в год.

В 2017 году сообщалось, что канадец Джордан Коут (Jordan Cote) вежливо попросил заглянувших к нему во двор медведей уйти. В ответ хищники повернулись и зашагали прочь. Мужчина поблагодарил их за содействие и выразил надежду, что им понравился его двор.