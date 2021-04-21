Бегун 800 метров уговаривал голодного медведя не есть его

В американском штате Вайоминг голодный черный медведь погнался за бегуном. Об этом пишет издание USA Today.

Инцидент произошел, когда Эван Мэтьюз (Evan Matthews) совершал пробежку в национальном парке Гранд-Титон. Он заметил, что его преследует медведь, который, судя по виду, лишь недавно пробудился после зимней спячки. Мужчина решил не убегать, чтобы хищник не принял его за добычу. Вместо этого он повернулся к нему лицом и стал медленно отступать к своему автомобилю, припаркованному в нескольких сотнях метров.

«Эй! Стой там! — кричал Мэтьюз медведю. — Нет! Назад!». Зверь не слушал и продолжал неспешно двигаться за ним. На всякий случай мужчина приготовил спрей от медведей и продолжил уговоры: «Мне без разницы, что тебе хочется есть. Я тебе не еда! Разумеется, можем и дальше прогуляться, если тебе хочется, но ближе не подходи». Хищник оставил его в покое лишь через 800 метров. Он свернул с дороги и убежал в лес.

Барибал, или черный медведь, — наиболее распространенный в Северной Америке вид медведей. Взрослый самец достигает длины 1,4-2 метра и весит до 360 килограммов. Представители этого вида очень редко нападают на людей. В Северной Америке нападения черных медведей заканчиваются гибелью человека не чаще раза в год.

В 2017 году сообщалось, что канадец Джордан Коут (Jordan Cote) вежливо попросил заглянувших к нему во двор медведей уйти. В ответ хищники повернулись и зашагали прочь. Мужчина поблагодарил их за содействие и выразил надежду, что им понравился его двор.