В селе Шебунино Невельского района Сахалинской области медведь попытался пробраться в российскую школу и попал на видео. Запись с камер видеонаблюдения опубликовало Sakhalin.info.

Очевидец рассказал агентству, что в тот момент дети были в школе. По его словам, ученики возвращаются домой именно той дорогой, по которой ходил медведь. На кадрах зверь прогуливается возле забора, после чего убегает.

Заместитель руководителя агентства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области Данила Дударев заявил, что лесничество держит ситуацию на контроле. «Больше этого медведя там не видели. Представитель лесничества находится там, в районе. Если вдруг медведь снова появится рядом со школой, будет принято решение по вынужденному отстрелу особи, составляющей угрозу», — заверил Дударев.

Ранее в апреле в американском городе Пасадина, штат Калифорния, две собачки обратили в бегство забравшегося в дом медведя и спасли хозяйку. Пока женщина спала в гостиной, у дома появился молодой черный медведь, ее собаки с громким лаем прогнали зверя.

13 апреля житель Благовещенска решил покормить сидевшего в клетке медведя, угодил ему в лапы и чудом выжил. Инцидент попал на видео.