Россиянин угодил в лапы медведя, чудом выжил и попал на видео

Житель Благовещенска решил покормить сидевшего в клетке медведя, угодил ему в лапы и чудом выжил. Инцидент попал на видео. Его публикует в закрытом Instagram-аккаунте «Криминал Благовещенск», сообщает РЕН ТВ.

В ролике пожилой мужчина подходит к клетке и хочет отдать животному кусок хлеба. В этот момент медведь хватает его лапой за куртку и не отпускает. Шокированный россиянин делает несколько шагов назад и пытается выбраться из одежды. В итоге зверь отрывает кусок куртки и остается без добычи. Пенсионер уже с расстояния кидает ему хлеб. «Тварь какая, почуял», — сказал один из очевидцев.

После публикации видео прокуратура Амурской области начала проверку, уточняет «Порт Амур».