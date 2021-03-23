Белый медведь пришел на детскую площадку в арктическом поселке и попал на видео

Белый медведь пришел на детскую площадку в арктическом поселке Диксон Красноярского края и попал на видео. Его заметили у здания администрации поселка. Ролик, на котором запечатлена прогулка животного, публикует портал «МВД Медиа».

На кадрах заметно, как белый медведь свободно передвигается по поселку и проходит мимо детской площадки.

Обратить косолапого в бегство полицейским удалось только с помощью выстрелов в воздух, как отмечает портал. Во время операции ни хищник, ни жители не пострадали.

Ранее на видео попал белый медведь, который забрался на крышу дома на полярной станции на острове Голомянный. Жители сбыли очень удивлены. Очевидцы отмечали, что у некоторых по крышам ходят кошки, а у них звери покрупнее.