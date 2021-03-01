Белый медведь попытался угнать снегоход и попал на видео

Белый медведь попытался угнать снегоход на Ямале. Кадры с попыткой угона опубликовал Telegram-канал «Я люблю Арктику».

На записи видно, как животное подходит к снегоходу и начинает изучать содержимое сумок, привязанных к нему. Позже медведь опрокидывает снегоход на бок и пытается найти место, где прячутся испуганные водитель и пассажир.

«К слову, выход белоснежного покорителя льдов к людям на Сабетте — явление не единичное. Вахтовые работники даже прозвали хищника домашним питомцем», — отмечает канал.

Ранее голодных белых медведей заметили в окрестностях чукотского села Нешкан. На кадрах, которые сняли очевидцы, заметно, как животные заходят в село, пытаясь найти остатки еды.