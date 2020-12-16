В село на Чукотке вернулись десятки исхудавших белых медведей

Десятки исхудавших белых медведей вернулись в село Рыркайпий возле мыса Кожевникова на Чукотке. Об этом сообщается на сайте российского отделения Всемирного фонда дикой природы (WWF).

Участникам «Медвежьего патруля» удалось насчитать около 30 животных, которых удалось рассмотреть в бинокль — предполагается, что их больше. О медведях 15 декабря сообщили местные жители, заметившие хищника около школы. Его отогнали в море, но через какое-то время поступило сообщение о самке с двумя медвежатами.

Патрульные объяснили, что в ближайшие время могут подойти другие белые медведи, потому что сильный ветер отогнал лед от берега и море открыто. Пока что животные не часто заходят в поселок, но ситуация может измениться.

WWF пишет, что добровольцы объезжают территорию дежурят около школ и детских садов, а также предупреждают односельчан и объясняют, как обезопасить себя. Они также предупредили отряды из села Биллингс в 200 километрах от Рыркайпия.

В октябре 2020 года медведей заметили на соседнем берегу от Рыркайпия, тогда их привлекла выброшенная на берег туша кита. Специалисты утверждали, что хищники придут к селу, когда на поверхности воды образуется лед. Как уточнили в WWF, медведи не приходили к селу последние две недели.

В начале декабря 2019 около 60 белых медведей оккупировали Рыркайпий в течение нескольких недель, тогда их привлекли туши моржей, оставшиеся с их осенней стоянки. Хищники не могли уйти в море из-за тонкого льда. Для решения проблемы поступали в том числе предложения переселить жителей в соседний заброшенный поселок. В какой-то момент часть медведей ушла в сторону села Ванкарем с населением около 150 человек.