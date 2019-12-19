Оккупированное село на Чукотке покинули почти все белые медведи

Почти все белые медведи, оккупировавшие чукотское село Рыркайпий, ушли. В окрестностях населенного пункта осталось всего семь особей. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор региона Роман Копин.

Медведи уходят из Рыркайпия. Морской лёд становится крепче, и хищники устремляются в свою естественную среду обитания. Из 56 зверей в окрестностях села осталось всего семь особей. Ситуация под моим личным контролем. Рыркайпий посетили учёные, глава района. В село доставили необходимое освещение, шумовые патроны и снегоход для патрулирования окрестностей. #МедвежийПатруль бдит (спасибо @minenko84), жители под охраной полиции, пограничников. Белые медведи в далёком северном селе Рыркайпии заинтересовали всю Россию: обеспокоенные граждане присылали сообщения со всей страны. Сейчас поводов для волнения нет. Учёные мониторят состояние медведей, их передвижения. Звери активные, упитанные, выглядят здоровыми. Большинство – молодые. Для них устроены «кормовые точки», расположенные вдали от села. Туда свезли туши моржей, которыми питаются медведи, чтобы минимизировать риск встречи животных с людьми. Отдельно отмечу: отстрел краснокнижного зверя полностью исключён. #личноКопин #белыймедведь #беринговпролив #мыскожевникова Фото опубликовано @romankopin

Он отметил, что лед стал толще, и животные «устремляются в свою естественную среду обитания». Для отгона оставшихся хищников в поселок доставлены шумовые патроны. Членов «Медвежьего патруля» обеспечили необходимым освещением и снегоходом для патрулирования.

Копин отметил, что за состоянием зверей и их передвижениями следят ученые. По его словам, медведи выглядят активными, упитанными и здоровыми. «Большинство — молодые. Для них устроены "кормовые точки", расположенные вдали от села. Туда свезли туши моржей, которыми питаются медведи, чтобы минимизировать риск встречи животных с людьми», — добавил глава региона.

Ранее сообщалось, что из 60 белых медведей возле села осталось 17. Остальные ушли вдоль побережья в сторону другого населенного пункта.

Хищники пришли в Рыркайпий в начале декабря и обосновались неподалеку на мысе Кожевникова. Там они питались оставшимися с осени тушами моржей и не могли уйти из-за неокрепшего льда.

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