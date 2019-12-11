Медведи начали покидать оккупированное российское село

Белые медведи начали покидать окрестности оккупированного ими чукотского села Рыркайпий. Из 60 животных у населенного пункта осталось 26. Об этом сообщила руководительница «Медвежьего патруля» Татьяна Миненко, передает «Интерфакс».

По словам Миненко, обстановка в селе спокойная.

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Ранее стало известно, что в Рыркайпий доставят отпугивающие средства — шумовые и сигнальные патроны, а также специальные газовые баллончики. Охрану села также планировалось укрепить дополнительными силами полиции, охотоведами и добровольцами.

5 декабря сообщалось, что село Рыркайпий окружили больше полусотни медведей — хищники обосновались на мысе Кожевникова в 600 метрах от населенного пункта. Среди них были самки с детенышами. Медведи не могут уйти по льду из-за слишком теплой погоды, чтобы охотиться в море. Они питаются тушами моржей, которые устраивали там лежбище осенью.

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Для охраны местных жителей в село приехал «Медвежий патруль». Его члены вместе с добровольцами из числа местных жителей и чиновников дежурят у детских садов и школ, а также несколько раз в день объезжают поселок. Члены «Медвежьего патруля» собрались прогнать белых медведей, отобрав у них пищу — они попытаются выдолбить из снега тушу моржа и отвезти ее подальше. Кроме того, предлагается переселить село.

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