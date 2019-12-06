У оккупировавших российское село медведей отнимут тушу моржа

Члены «Медвежьего патруля» собрались прогнать белых медведей, оккупировавших село Рыркайпий на Чукотке, отобрав у них пищу, рассказала телеканалу «Звезда» руководитель бригады Татьяна Миненко.

Звери обосновались на мысе Кожевникова в 600 метрах от поселка. Туда они пришли в поисках еды и возле побережья раскопали моржа, погибшего во время массового осеннего лежбища. «Наша задача — выдолбить тушу животного из снега и при помощи спецтехники вывезти подальше от села», — сказала Миненко.

Техникой активистов обещали обеспечить местные коммунальщики. Тушу собираются вывозить в ближайшие дни.

Ранее старший научный сотрудник Лаборатории экологии млекопитающих Института биологических проблем Севера ДВО РАН Анатолий Кочнев в качестве радикальной меры предложил переселить жителей Рыркайпия в соседний брошенный поселок в пяти километрах. Там остались дома и инфраструктура, в нем можно жить. По словам ученого, в будущем ситуация с нашествием хищников может усугубиться.

Около 60 особей голодных белых медведей подошли у селу Рыркайпий в начале декабря. Они искали еду и не могли уйти в море на охоту из-за теплой погоды и тонкого льда. Для обеспечения безопасности на местности работают «Медвежий патруль» и добровольцы, которые дежурят у детских учреждений и объезжают территорию поселка.

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