На Чукотке произошло нашествие голодных медведей

Более 50 голодных белых медведей обосновались возле села Рыркайпий на Чукотке из-за нехватки еды и установившейся теплой погоды, сообщила пресс-служба Всемирного фонда дикой природы (WWF) России.

Животные собрались на мысе Кожевникова и питаются тушами моржей, которые остались там с осени. Зоозащитники отмечают, что хищники часто приходят на этот мыс, но никогда их не было в таком количестве.

На берег Чукотки срочно прибыл «медвежий патруль». Бригада насчитала 56 особей. Почти все они худые, есть самки с медвежатами.

Для обеспечения безопасности патрульные несколько раз в день объезжают поселок, дежурят у детских садов и школ. К ним присоединились добровольцы из числа местных жителей и чиновники. В населенном пункте отменены все концерты, репетиции и другие общественные мероприятия. Детей на занятия будут развозить на автобусах.

В WWF отметили, что приход медведей в первую очередь связан с изменением климата. В этом декабре в районе мыса Кожевникова стоит нетипично теплая погода, лед у берегов недостаточно прочный, и звери не могут уйти по нему в море на охоту на тюленя или морского зайца. Вторая проблема — мусорная. Пищевые отходы в населенных пунктах привлекают животных.

Ранее в октябре нашествие медведей произошло в Карелии, а до этого очень крупное — в феврале на Новой Земле. Тогда из-за 50 белых медведей, облюбовавших мусорный полигон у поселка Белушья Губа, был введен режим ЧС. Экологи предупреждали, что история будет повторяться из-за свалок и глобального потепления.

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