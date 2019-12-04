Норильск атаковали песцы

norilsktoday / Instagram

Нашествие песцов произошло в Норильске. Зверьки бегают по городу по одиночке и группами, роются в помойках и выпрашивают еду у горожан. Снятые очевидцами ролики опубликованы в Instagram-паблике @norilsktoday.

На кадрах видно, что животные не боятся находящихся рядом людей и чувствуют себя в Норильске, как дома.

Сотрудники заповедника Таймыра рассказали «Комсомольской правде», что в этом году у песцов «демографический взрыв», он происходит каждые три-четыре года. Массовая миграция в город произошла из-за нехватки пищи в местах обитания.

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