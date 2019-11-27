Студентка приняла пуму за котенка и забрала домой

Жительница аргентинского города Санта-Роза-де-Лилес провинции Тукуман подобрала на улице котенка, а позже выяснила, что это детеныш пумы ягуарунди. Об этом сообщает издание Daily Mail.

18-летняя студентка колледжа Флоренция Лобо (Florencia Lobo) гуляла с братом недалеко от города Санта-Роза-де-Лилес и услышала звук, похожий на плач. Брат и сестра подумали, что это кричит упавшая птица, и подошли к дереву. Там они обнаружили двух котят.

Лобо забрала животных домой и назвала Тито (TIto) и Дани (Dani). Две недели спустя Дани внезапно умер.

Тито вел себя очень активно: любил играть, кусаться и быстро бегать. Лобо не увидела в этом ничего необычного для поведения домашней кошки. Котенок любил забираться на стол и прыгать оттуда.

В конце концов гиперактивность Тито привела к тому, что он повредил лапу. Лобо отнесла его к ветеринару. Специалист сообщил ей, что Тито не домашняя кошка. Хозяйка котенка показала его фотографии еще нескольким специалистам, и в конце концов связалась с экспертом по животным, который определил, что Тито — детеныш пумы ягуарунди.

Лобо отдала его в Аргентинский Фонд спасения животных. Специалисты Фонда вылечат Тито лапу и отпустят в дикую природу.

Владелица котенка расстроена, что ей пришлось расстаться с Тито, но понимает, что поступила правильно, отдав его специалистам.

Ягуарунди обитает в Центральной и Южной Америке: от побережья Мексики до северо-запада Аргентины. Они питаются мелкой добычей весом до одного килограмма: основу рациона составляют флоридские кролики, камышовые хомячки, морские свинки, лягушки, игуаны и рыба. Совершают набеги на птичники, чтобы полакомиться домашней птицей и на плантации инжира.

Ранее сообщалось, что жительница американского города Чаттануга, штат Теннесси, спасла жизнь перебегавшей дорогу рыси, приняв ее за домашнее животное. Она решила, что перед ней бездомный котенок, отнесла нового питомца в гараж и поставила ему кошачью еду, воду и коробку со свитером в качестве подстилки.

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