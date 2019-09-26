Женщина приняла дикую рысь за кролика и спасла ей жизнь

Жительница американского города Чаттануга, штат Теннесси, спасла жизнь перебегавшей дорогу рыси, приняв ее за домашнее животное. Об этом она рассказала на своей странице в Facebook.

20 сентября Джилл Хикс (Jill Hicks) ехала на машине и заметила на оживленной трассе зверя, которого она изначально приняла за кролика. «У меня плохое зрение, да и окрас был похож», — объясняет она. Женщина припарковала авто, подошла ближе и решила, что перед ней бездомный котенок.

Американка привезла его домой и назвала Арвеном (Arwen). «У меня дома живут большой пес и старый кот, — говорит она. — Поэтому я отнесла нового питомца в гараж и поставила ему кошачью еду, воду и коробку с уютным свитером». Вскоре соседка зашла взглянуть на котенка и объяснила, что это детеныш рыжей рыси.

На следующий день женщина отвезла зверя в реабилитационный центр для диких животных For Fox Sake Wildlife Rescue.

Работник центра Джунипер Руссо (Juniper Russo) отметил, что за рысью будут присматривать, пока она не окрепнет. Предположительно, в марте следующего года особь отпустят в ее естественную среду обитания.

В феврале сообщалось, что жительница американского города Маккей случайно вмешалась в драку своей собаки с пумой, приняв хищника за другого пса. Она схватила 16-килограммового незнакомого зверя на руки и только тогда осознала, что держит пуму.

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