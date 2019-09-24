Охотник перепутал отца с кабаном и убил его

В Италии полиция арестовала охотника по обвинению в убийстве собственного отца. Как сообщает информационный портал BBC News, мужчина перепутал родственника с кабаном.

В воскресенье, 22 сентября, двое мужчин, отец и сын, отправились на охоту на кабана в национальный парк, расположенный возле коммуны Постильоне, провинция Салерно, на юге страны. 34-летний охотник, чье имя не сообщается, обратил внимание на внезапно появившуюся среди деревьев тень и шелест листвы и выстрелил. Однако он попал не в кабана, а в своего отца — 55-летнего Мартино Гаудиозо (Martino Gaudioso).

Незадачливый охотник немедленно поднял тревогу и попытался оказать первую помощь отцу, раненому в живот. Однако прибывшие на место медики не смогли спасти мужчину.

На место инцидента приехала полиция. Так как мужчины охотились на территории национального парка, что запрещено законами страны, у них конфисковали ружья.

В прошлом году министр окружающей среды и защиты суши и моря Италии Серджо Коста призвал к общенациональному запрету охотиться по воскресеньям после ряда похожих смертей.

В ноябре 2018 года сообщалось об американском охотнике, который принял друга за белку и выстрелил ему в лицо. Дробь попала в лицо мужчине, одетому в оранжевый охотничий камуфляжный костюм, и серьезно повредила его глаз и челюсть.

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