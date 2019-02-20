Собака подстрелила охотника и лишила его лицензии

В Германии охотника лишили лицензии и разрешения на ношение оружия после того, как его подстрелила собака. Об этом сообщает информационный портал Deutsche Welle.

В ноябре 2016 года охотник отправился в заказник, расположенный неподалеку от Дрездена. Он разговаривал с прохожим, когда его собака, сидящая в стоявшем рядом автомобиле, случайно нажала на спусковой крючок заряженного ружья. Мужчина был ранен в руку. В результате инцидента его доставили в больницу и лишили права охотиться и иметь при себе оружие.

Мужчина попытался оспорить это решение в суде. Однако во вторник, 19 февраля, суд Мюнхена отказал ему в восстановлении документов. Судья заявил, что охотникам по закону запрещено оставлять полностью или частично заряженные ружья в автомобиле. Запрет был принят, чтобы избежать несчастных случаев во время езды по пересеченной местности.

Охотнику заявили, что он производит впечатление человека, который «не будет ответственно обращаться с оружием и амуницией в будущем». Мужчина имеет право подать апелляцию.

В ноябре сообщалось об американце, которого подстрелил из ружья его пес Чарли на охоте. Мужчина попал в больницу в критическом состоянии. Как только охотник увидел сына, он просил его забрать собаку из приюта, куда ее доставила полиция.

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