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23:28, 24 июня 2026Бывший СССР

На Украине заявили о российском ударе по производящему дроны оборонному предприятию

ВС РФ ударили по украинскому оборонному предприятию «Генерал Черешня», производящему дроны
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Gleb Garanich / Reuters

ВС России нанесли удар по мощностям украинского оборонного предприятия «Генерал Черешня». Об этом сообщил директор коммуникаций и медиа компании Марко Кушнир в эфире «Новости.Live».

«Генерал Черешня» — компания, занимающаяся разработкой и серийным производством ударных FPV-дронов, беспилотников на оптоволокне, дронов-перехватчиков воздушных целей и БПЛА самолетного типа.

«Мы одна из крупнейших военных компаний Украины. Мы точно были готовы к таким событиям», — отметил Кушнир. Он рассказал, что компания опирается на децентрализованную сеть, поэтому остальные площадки работают в прежнем режиме. Также он сообщил, что никто из сотрудников предприятия не пострадал.

Ранее ВС РФ нанесли массированный удар по объектам оборонно-промышленного комплекса на Украине. Попавшие под атаку предприятия в Киеве, Харькове и Днепропетровске перечислили в Министерстве обороны.

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