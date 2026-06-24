На Украине заявили о российском ударе по производящему дроны оборонному предприятию

ВС РФ ударили по украинскому оборонному предприятию «Генерал Черешня», производящему дроны

ВС России нанесли удар по мощностям украинского оборонного предприятия «Генерал Черешня». Об этом сообщил директор коммуникаций и медиа компании Марко Кушнир в эфире «Новости.Live».

«Генерал Черешня» — компания, занимающаяся разработкой и серийным производством ударных FPV-дронов, беспилотников на оптоволокне, дронов-перехватчиков воздушных целей и БПЛА самолетного типа.

«Мы одна из крупнейших военных компаний Украины. Мы точно были готовы к таким событиям», — отметил Кушнир. Он рассказал, что компания опирается на децентрализованную сеть, поэтому остальные площадки работают в прежнем режиме. Также он сообщил, что никто из сотрудников предприятия не пострадал.

Ранее ВС РФ нанесли массированный удар по объектам оборонно-промышленного комплекса на Украине. Попавшие под атаку предприятия в Киеве, Харькове и Днепропетровске перечислили в Министерстве обороны.