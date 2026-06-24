На Украине заявили о российском ударе по производящему дроны оборонному предприятию

ВС России нанесли удар по мощностям украинского оборонного предприятия «Генерал Черешня». Об этом сообщил директор коммуникаций и медиа компании Марко Кушнир в эфире «Новости.Live».
«Генерал Черешня» — компания, занимающаяся разработкой и серийным производством ударных FPV-дронов, беспилотников на оптоволокне, дронов-перехватчиков воздушных целей и БПЛА самолетного типа.
«Мы одна из крупнейших военных компаний Украины. Мы точно были готовы к таким событиям», — отметил Кушнир. Он рассказал, что компания опирается на децентрализованную сеть, поэтому остальные площадки работают в прежнем режиме. Также он сообщил, что никто из сотрудников предприятия не пострадал.
Ранее ВС РФ нанесли массированный удар по объектам оборонно-промышленного комплекса на Украине. Попавшие под атаку предприятия в Киеве, Харькове и Днепропетровске перечислили в Министерстве обороны.