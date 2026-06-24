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23:16, 24 июня 2026Мир

В Британии жестко высказались о Зеленском

Британский дипломат Прауд: Зеленскому нужна эскалация конфликта, чтобы оставаться у власти
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER / Reuters

Бывший британский дипломат Иан Прауд в интервью YouTube-каналу Deep Dive заявил, что президент Украины Владимир Зеленский заинтересован в обострении конфликта, поскольку это позволяет ему сохранять контроль над страной.

По словам эксперта, главная цель украинского лидера — удержать власть, продолжать получать финансовую поддержку и в конечном итоге добиться прямого вовлечения Запада в боевые действия на стороне Киева.

Прауд также охарактеризовал Зеленского как угрозу для европейской безопасности. Он указал на многочисленные нарушения прав человека внутри Украины, высокий уровень коррупции как у самого президента, так и в его окружении. При этом дипломат отметил, что западные партнеры предпочитают не поднимать эти темы, поскольку Зеленский считается своим.

По мнению Прауда, ситуация является крайне тяжелой и единственным способом завершить конфликт было бы устранение Зеленского из политического процесса. Он выразил опасение, что нынешнее руководство страны ведет к катастрофическим последствиям.

Ранее Владимир Зеленский был лишен ордена Белого орла. Такое решение было принято властями Польши после того, как Зеленский присвоил одному из подразделений украинской армии имя «героев УПА» (Украинская повстанческая армия; признана экстремистской и запрещена в России).

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