Собака застрелила охотника в Поволжье

Кадр: фильм «Счастливые люди: Год в тайге»

В Саратовской области от огнестрельного ранения скончался житель села Дьяковка, отправившийся на охоту с двумя псами, передает «Регион 64».

По данным информагентства, лапа одного из животных попала на спусковой крючок ружья ТОЗ-34, упертого прикладом в землю и нацеленного на хозяина. С ранением в живот мужчину доставили в больницу, где он умер в течение часа.

Инцидент произошел утром 21 января. Полиция проводит проверку.

В декабре 2017 года житель Ростовской области во время охоты принял полицейского за кабана и застрелил его. Мужчина планировал спрятать тело, но затем сдался полиции и написал явку с повинной.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!



