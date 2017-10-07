Егерь перепутал тульского грибника с кабаном и убил его

Житель Тулы скончался от огнестрельного ранения в грудь. Его тело обнаружили в Дубенском районе Тульской области в лесу. Об этом в субботу, 7 октября, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

«По версии следствия, 7 октября во время охоты один из егерей принял за кабана 40-летнего грибника, собиравшего грибы вместе с супругой, и выстрелил в него из охотничьего ружья», — говорится в сообщении.

Уточняется, что егерь имеет лицензию на охоту, и ружье, из которого он произвел смертельный выстрел, зарегистрировано.

В его отношении возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности»).

В августе 2016 года при аналогичных обстоятельствах во время охоты был убит мужчина в Кизлярском районе Дагестана. Подполковник полиции принял товарища за кабана и выстрелил. Осенью 2015 года жертвой такого же инцидента стал главный охотовед Омской области. А в июне того же года

на Алтае житель Усть-Канского района выстрелил в собственного сына, перепутав его с косулей. От огнестрельного ранения в голову мальчик погиб.