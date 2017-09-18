Француз застрелил внука на охоте

Французский подросток погиб на охоте от выстрела родственника. Об этом в понедельник, 18 сентября, сообщает издание The Local.

Инцидент произошел накануне, в первый день охотничьего сезона, в деревне Трьез (департамент Ванде, запад страны). Выстрел в 13-летнего мальчика, который пошел собирать подбитую дичь, произвел его дедушка. Пострадавшего доставили на вертолете в госпиталь города Нант, но спасти его жизнь медики не смогли. Проводится расследование для установления всех обстоятельств случившегося.

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В августе 2016 года в Кизлярском районе Дагестана подполковник полиции убил во время охоты своего знакомого. По версии следствия, мужчина принял товарища за кабана и выстрелил. Осенью 2015 года жертвой такого же инцидента стал главный охотовед Омской области.