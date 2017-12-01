Ростовчанин перепутал полицейского с кабаном и застрелил его

Житель Ростовской области застрелил полицейского, приняв его за кабана. Об этом в пятницу, 1 декабря, сообщила «Ленте.ру» официальный представитель регионального следственного управления Следственного комитета (СК) России по региону Галина Гагалаева.

По версии следствия, ночью 28 ноября 38-летний мужчина во время охоты в Азовском районе увидел силуэт под деревом и, не убедившись в безопасности своих действий, выстрелил по нему из своего охотничьего ружья. Оказалось, что за зверя он принял другого охотника — 30-летнего сотрудника полиции.

«Обнаружив погибшего и испугавшись содеянного, мужчина погрузил тело потерпевшего в багажник своего автомобиля и вывез в безлюдное место в Кагальницком районе. Только в ночь на 1 декабря он явился в правоохранительные органы и сообщил о произошедшем, написав явку с повинной», — сказала Гагалаева.

В отношении охотника возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (статья 109 УК РФ). По словам представителя регионального СК, оружие и подозреваемого, и погибшего изъято.

В ноябре башкирский прокурор на охоте выстрелил в судью, перепутав его с косулей. Раненого мужчину доставили в больницу, где он впоследствии скончался.