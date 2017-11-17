В Башкирии прокурор перепутал судью с косулей и застрелил

Сотрудник прокуратуры случайно застрелил судью во время совместного выезда на природу. Об этом в пятницу, 17 ноября, «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России (СКР) по Республике Башкортостан.

Несчастный случай произошел 16 ноября, когда судья вместе с двумя приятелями поехал в лес в Мечетлинском районе. Все трое имели при себе ружья «Сайга» и разрешение на добычу птиц и сибирских косуль.

Что происходило дальше, до конца не установлено: один из охотников вышел из автомобиля с ружьем, раздался хлопок, и приятели увидели на теле 41-летнего судьи огнестрельную рану.

«Мужчина был доставлен в больницу, где позже скончался. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, — рассказала представитель регионального управления СКР Светлана Абрамова.

По данным источника «Ленты.ру», погибший судья работал в Белокатайском межрайонном суде, его предполагаемый убийца — в прокуратуре Мечетлинского района республики.

В середине октября уральский полицейский ранил себя из собственного ружья. Он нечаянно прострелил себе ягодицы и попал в больницу. По данному факту проводится служебная проверка.