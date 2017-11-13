Неумелый клиент получил от проститутки две пули в голову за плохой оральный секс

В американском городе Эверетт (штат Вашингтон) 21-летняя проститутка по имени Марисса Уоллен дважды выстрелила своему клиенту в голову из-за того, что ей не понравился оральный секс с ним. Об этом сообщает Daily Mail.

Мужчину обнаружили живым спустя три дня после инцидента. Пули застряли у него в голове, он не может говорить. Тем не менее, ему удалось жестами объяснить сложившуюся ситуацию сотрудникам полиции, а также указать на преступницу.

Выяснилось, что Уоллен просто не знала, как объяснить клиенту, что он плох в сексе и причиняет ей боль, поэтому она решила прибегнуть к помощи оружия. Дважды выстрелив в затылок мужчины, она взяла его пистолет и бумажник, а затем отправилась за покупками, оставив в магазинах 12 тысяч долларов, принадлежавших ее клиенту.

Полиция арестовала девушку, она предстала перед судом, который предъявил ей обвинения.

В октябре мужчина обратился с заявлением в полицию Екатеринбурга, когда проститутка отказала ему в оральном сексе. Стражи порядка начали проверку по факту случившегося.