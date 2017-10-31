Екатеринбуржец пожаловался полиции на проститутку из-за отказа в оральном сексе

В Екатеринбурге мужчина обратился с заявлением в полицию, когда проститутка отказала ему в оральном сексе. Об этом во вторник, 31 октября, сообщает федеральный портал E1.

Как отмечает издание, спор между секс-работницей и заявителем произошел в гостинице на улице Дарвина. Там не были удивлены вопросу о мужчине, который вызвал проститутку, но не смогли уточнить, откуда был их постоялец и как долго он находился в заведении. Сотрудники отеля, что никаких подробностей произошедшего у них нет.

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Обращение мужчины было зарегистрировано в отделе полиции № 13 УМВД России по Екатеринбургу.

«Единственное, что мы можем сказать по этому поводу, – это то, что заявление принято, проводится проверка», — отметили стражи порядка.

4 октября стало известно, что приезжий из Воронежской области обратился в московскую полицию с жалобой на некачественную работу проститутки.

По словам 31-летнего заявителя, он через сеть договорился о встрече с женщиной у нее в квартире. Была озвучена цена в шесть тысяч рублей (объем услуг не уточняется). После окончания «сеанса» в комнату вошел неизвестный, вернул мужчине две тысячи рублей и велел покинуть помещение. Пострадавший остался недоволен оказанными не в полном объеме услугами и написал заявление. Полиция начала проверку.