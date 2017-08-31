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Отдали честь

Что бывает, когда женщины в форме забывают о том, что они полицейские

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Фото: Юрий Мартьянов / «Коммерсантъ»

В минувший понедельник в самом центре столицы, на улице Большая Ордынка сотрудники правоохранительных органов задержали женщину по подозрению в занятии проституцией. При себе у нее было обнаружено большое количество контрацептивов, средства интимного назначения и... удостоверение сотрудника МВД России. Вообще, представительницы прекрасного пола из силовых ведомств нередко оказываются в скандальных ситуациях с пикантным оттенком. Самые громкие из подобных историй вспомнила «Лента.ру».

Декрет работе не помеха

То, что понедельник — день тяжелый, знают все. Не задался он и у представительницы прекрасного пола, которую стражи порядка задержали на Большой Ордынке в минувший понедельник: ее заподозрили в занятии проституцией.

При себе у задержанной находился большой набор контрацептивов и интимных средств, предназначение которых вопросов не вызывало. Зато тот факт, что у предполагаемой проститутки имелось при себе удостоверение сотрудника МВД России, полицейских удивило.

Как оказалось, задержанная работает в межмуниципальном управлении МВД «Балаковское» Саратовской области, а до апреля 2018 года находится в отпуске по уходу за ребенком. СМИ выяснили, что родителям, живущим в одном из саратовских сел, женщина заявила, что интимные предметы нашли не у нее, а у подруги. Знакомую задержанная упомянула и на допросе, но уже в другом амплуа.

«Это розыгрыш такой, она у меня шутница-веселуха!» — было сказано полицейским.

По данным СМИ, родственники задержанной были уверены, что на время декрета она устроилась на должность администратора в одну из столичных гостиниц. Кстати, ей неоднократно предлагали вернуться на работу в полицию, но она к предложениям относилась без энтузиазма. Итогом всей этой курьезной истории стал составленный в отношении задержанной протокол об административном правонарушении и начата служебная проверка, по результатам которой оказавшаяся в щекотливом положении сотрудница МВД может быть уволена из органов за проступок, порочащий честь и достоинство сотрудника полиции.

Сержант с изюминкой

Конечно, уличенная в проституции сотрудница МВД — случай из ряда вон выходящий. Однако, как показывает практика, чтобы оказаться в центре скандала с секс-оттенком, обладательницам погон вовсе не обязательно идти на правонарушение: достаточно и порнографических фотосессий. Пример — история сотрудницы МУ МВД «Орехово-Зуевское». Как выяснилось, в свободное от службы время женщина снимала свои интимные утехи.

Чеховские слова о ружье, которое однажды должно выстрелить, вполне применимы к ее ситуации: в конце концов десятки фотографий, на которых старший сержант ППС запечатлена в обнаженном виде на улице и дома, оказались в сети на профильном ресурсе для взрослых. Как выяснилось, с сексуальной фантазией у дамы все в порядке: на снимках она примеряла самые разные образы — и зайчика Playboy, и роковой незнакомки в маске, и даже собаки с поводком во рту. Все это — в самых откровенных позах.

Коллеги полицейской, знавшие ее как приветливую и очень скромную девушку, были шокированы открывшимися фактами. Когда снимки дошли до руководства старшего сержанта ППС, ей пришлось уволиться из МВД — по собственному желанию.

Бунт обнаженной натурой

Летом 2016 года в управлении МВД на столичном метрополитене бушевали нешуточные страсти. Сотрудница 2-го отдела Кристина Негодина решила призвать коллег вступать в профсоюз и вместе бороться с «палочной системой» (так в органах правопорядка называют оценку эффективности работы по количеству составленных протоколов).

Дело, конечно, благородное. Но свой призыв Негодина решила креативно оформить в... откровенный танец под песню Валерия Меладзе, который 19 июня выложила на YouTube. Уже 5 июля стало известно, что сотрудницу полиции уволили со службы. По официальным данным, предоставленным СМИ, причиной увольнения стали неоднократные нарушения служебной дисциплины, однако сама героиня истории заявила, что за восемь лет службы никаких выговоров не получала.

Негодина высказала намерение пожаловаться в прокуратуру на свое начальство. По ее словам, ролик предназначался для коллег (их всего 15 человек). Однако после ухода Негодиной на больничный запись ее танца оказалась в открытом доступе.

«А после в СМИ появилась информация о том, кто я, где работаю, хотя ничего аморального на видео не происходит», — рассказала Негодина. За девушку заступился Лаки Ли — президент Ассоциации стриптиз-клубов России, владелец московского заведения Golden Girls, и пообещал несправедливо уволенной помощь и защиту.

Фото как оружие шантажиста

Женщины-полицейские, обличенные властью, порой оказываются беззащитными на личном фронте. Так, в апреле 2016 года стало известно, что сотрудницу полиции из Пермского края шантажируют эротическими снимками, которые в местные СМИ разослал мужчина, представившийся ее бывшим любовником.

«Он позвонил в одну из редакций и заявил, что имел близкие отношения с майором полиции, работающей в одном из городов Прикамья, а потом она ему изменила. Оскорбленный до глубины души мужчина не придумал ничего лучше, кроме как отомстить возлюбленной: показать ее во всей красе на весь родной край», — поведал «Блокнот».

Но этого злодею показалось мало: он решил заработать на фотографиях и потребовал за них пять тысяч рублей. Журналисты, впрочем, в его версию с «изменой» не поверили: не исключено, что он просто забавлялся тем, что добывал личные данные женщин. В разговорах с представителями СМИ шантажист хвастался, что в его архиве имеется компромат еще на двух сотрудниц полиции, чиновницу и журналистку. В конце концов, его данные были направлены для проверки сотрудникам правоохранительных органов.

Страсти по «ментоняшке»

В ноябре 2015 года настоящей интернет-звездой стала сотрудница полиции Санкт-Петербурга Надежда Следнева: она прославилась тем, что выкладывала в Instagram откровенные фотографии.

как там было? Никто не счастлив, и все добились этого тяжелым трудом (с)

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Как отмечает Ura.ru, на одном снимке, подписанном «где же взять силушки после тяжелой трудовой недели», была изображена ее полуобнаженная грудь. «Да будут рты ваши заняты», — добавляла сотрудница МВД.

«У любимого очень нежные руки. Тоскую по его прикосновениям и ласке», — писала Надежда под фото с синяками на бедрах.

Некоторые СМИ выяснили, что Следнева — дочь майора полиции. Реакция интернет-пользователей на откровенные фото оказалась полярной: от восхищения ее внешностью до недоумения и вопроса, как такие дамы оказываются сотрудницами правоохранительных органов. Как бы там ни было, внешне привлекательную Следневу в сети окрестили «ментоняшкой».

Алексей Стейнерт

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